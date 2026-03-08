Нов удар за Абърдийн и Димитър Митов

Българският национален вратар Димитър Митов и неговият Абърдийн записаха ново разочарование, след като отстъпиха тежко с 0:3 срещу Дънфърмлин в мач от турнира за Купата на Шотландия. Срещата се превърна в сериозен удар за отбора, който продължава да трупа слаби резултати през последните седмици.

Матю Тод откри резултата за домакините, а след това Оли Томас се разписа на два пъти, за да оформи категоричния успех на Дънфърмлин. Българският страж Димитър Митов започна като титуляр и изигра трети пореден мач от първата минута, след като в предишни срещи бе оставан на резервната скамейка.

Това бе пета поредна среща без победа за Абърдийн във всички турнири. От началото на годината отборът има едва три успеха, което засилва напрежението около тима и треньорския щаб.

Загубата за Купата на Шотландия допълнително усложнява ситуацията за клуба, който се опитва да стабилизира представянето си и в първенството. Феновете на отбора вече изразяват недоволство от слабата форма на състава, а медиите в Шотландия все по-често говорят за сериозна криза в Абърдийн. За Димитър Митов обаче редовните изяви като титуляр могат да се окажат важна възможност да затвърди позицията си под рамката на вратата.

