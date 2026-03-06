Само един е над Салах в Ливърпул

Мохамед Салах е поставен на второ място сред най-великите футболисти на Ливърпул в ерата на Висшата лига. Според бившия играч на клуба Гари Макалистър единственият, който стои пред египетската звезда, е легендарният капитан Стивън Джерард.

Салах се превърна в една от иконите на "Анфийлд", след като се присъедини към клуба през 2017 година. Още в първия си сезон той отбеляза 44 гола и спечели "Златната обувка" и наградата за Играч на годината на Асоциацията на професионалните футболисти.

Оттогава египтянинът спечели множество отличия и помогна на Ливърпул да триумфира във Висшата лига и Шампионската лига. Общият му актив вече надхвърля 250 гола във всички турнири, като 189 от тях са в английския елит.

Според Макалистър именно постоянството на Салах в големите мачове го поставя сред най-великите играчи в историята на клуба.

"В модерната епоха Стивън Джерард и Мо Салах са двама от най-елитните футболисти на Ливърпул. Самият факт, че Салах може да бъде сравняван с Джерард, говори достатъчно за неговото място в историята на клуба", коментира шотландецът, пише "Топ спорт".

Въпреки слуховете за интерес към Салах от Саудитска Арабия и МЛС, Макалистър изрази надежда египетската звезда да получи подобаващ край на кариерата си на "Анфийлд", след изключителния принос към успехите на клуба.

