Чистка в ЦСКА. Ясна е съдбата на чужденец

ЦСКА прати Улаус Скаршем да тренира с дубъла. Норвежецът не попадна в групата и за двубоя с Ботев Враца снощи. Това е поредният знак, че халфът няма да играе повече за червените. Очакванията са подобно на Сегер Скаршем също да разтрогне своя договор, като това най-вероятно ще се случи до края на месеца.

Последният мач на норвежеца с екипа на ЦСКА бе победата с 2:1 над Локо София в осминафинала за купата на 13 декември. От тогава той не е записал нито минута за армейците, като не е попадал и в групата.

27-годишният скандинавец дойде при червените в началото на 2024 година, като за този период записа 61 мача във всички турнири, вкарвайки пет гола. Така и не се сдоби със статут на основна фигура в тима, пише „Тема Спорт“.

Договорът на Скаршем с ЦСКА е до лятото на 2027 година, но почти сигурно ще бъде прекратен предварително по взаимно съгласие, като това ще се случи или през този месец или през лятото. Норвежецът поднови контракта си с ЦСКА през миналия юни, но вече е ненужен.

