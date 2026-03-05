Подробности от Чехия за Малена Замфирова

От чешката планинска спасителна служба дадоха подробности за тежкия инцидент със състезателката ни по сноуборд Малена Замфирова, която пострада при сблъсък на писта в зимния курорт Шпиндлерув Млин в Чехия.

"Сигналът за инцидента е подаден малко преди 15:00 часа за тежък сблъсък на черната писта в района Плани, при който са пострадали двама души. По първоначална информация младата българска сноубордистка е била в тежко състояние след удар със скиор, за когото се предполага, че е бил под въздействието на алкохол. Планинските спасители от екипа в Шпиндлерув Млин са реагирали незабавно на подадения сигнал", съобщават чехите.

Според чешката спасителна служба Замфирова е транспортирана с фрактура на бедрото и сътресение на мозъка до Университетската болница в Храдец Кралове, като превозването е извършено с помощта на хеликоптер.

"Мъжът, с когото се е сблъскала, също е получил наранявания – в областта на гърдите, гърба и корема, но състоянието му не се определя като животозастрашаващо.

Спасителните екипи са поставили двамата пострадали във вакуумни матраци, осигурили са им топлинен комфорт и са ги стабилизирали на място преди транспортирането. За да се осигури безопасно кацане на спасителния хеликоптер, служители на ски курорта са отцепили района и временно са спрели движението по засегнатия участък от пистата", се казва още в официалното изявление.

Очаква се чешките власти да изяснят причините и обстоятелствата около инцидента, както и да бъдат дадени допълнителни официални коментари от страна на курорта и местните институции.

