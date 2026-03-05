Арне Слот каза целите на Ливърпул до края на сезона

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот разкри какви ще са целите на тима до края на сезона. А именно - триумф в Шампионската лига и вдигане на трофея от ФА Къп.

Утре мърсисайдци се завръщат на “Молиню” за нов мач с Уулвс - този път от осминафиналите на ФА Къп. “Всеки двубой за нас е много важен и всеки турнир. Миналия сезон опитахме да спечелим четири трофея, както и този, но в два вече нямаме шансове: Висшата лига и Купата на лигата. В другите два сме в борбата и ще се опитаме да ги спечелим, както винаги при нашия клуб”, заяви нидерландецът.

Арне Слот се съгласи с критиките на капитана на тима Върджил ван Дайк. "Бавни и предвидими са думи, които мога да разбера защо Ван Дайк използва”, добави наставникът.

Специалистът допълни, че “вълците” са вкарали два гола от едно положение: “Попадението, което получихме, дори не беше от положение, а това ни се случи много пъти този сезон. Това, че се случва в добавеното време, може да е съвпадение, но се случи толкова пъти. Допуснахме едно положение, а получихме два гола”.

Арне Слот разкри, че Флориан Виртц е подновил тренировки: “Той тренира в час от заниманието с отбора вчера. Той направи следващата стъпка във възстановяването си. Ще видим за утре, но няколко минути игра е най-добрият сценарий”.

