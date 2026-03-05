Фалира отборът на Гриша Ганчев

ФК Ловеч преустанови участието си в Северозападната Трета лига. Ръководството на клуба е изпратило писмо до Зоналния съвет на БФС, с което уведоми за действията си.

През миналия сезон Ловеч изпадна от Втора лига. Клубът беше ребрандиран от Литекс на Ловеч, след като Гриша Ганчев се оттегли окончателно от финансовата издръжка на клуба.

Ето решението на Спортно техническата комисия на СТК към ЗС на БФС Велико Търново:

1.Относно постъпило писмо на 04.03.2026 г. от ръководството на СФК „Ловеч“ гр. Ловеч и заявка за прекратяване на участие в първенствата на Трета лига „Северозападна“ група и юноши младша възраст за сезон 2025/2026 г.

По точка първа:

СТК взе решение: На основание чл. 9, ал./6/ – Отбор, напуснал Трета лига, се счита за изпаднал и през следващия сезон може да се състезава в съответната група от по-долното ниво, без право участие в квалификации за попълване състава на група от Трета лига в продължение на една спортно-състезателна година.

На основание чл. 24, ал./11/, буква/б/ от Наредба за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2025/2026 г. – преди и след започването на втория полусезон – резултатите от играните от него до този момент срещи се запазват, а за следващите му срещи се присъжда загуба при резултат от 3:0 в полза на отборите, с които следва да играе по програма.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com