Фалира отборът на Гриша Ганчев
Окончателно преустанови участието си
Следете всички новини, анализи и коментари за Гриша Ганчев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Окончателно преустанови участието си
Може да ти стане лошо от разсипията досега, каза тя
Писмото от Международния олимпийски комитет до БОК е нелеп опит да се заобиколи българския съд през задния вход
Новата шефка на Федерацията е категорична за извършените промени
Тя иска да види нашите деца в този спорт
Изправя се срещу Димитър Джамов, Христо Маринов и Станка Златева
В имението на близкия му приятел Инджов
Доскоро Пирин бе изцяло собственост на общината, но в края на миналата седмица бе даден старт на поредно преструктуриране на клуба
Освен това до вчера – вторник, 9 април, на играчите не са преведени заплати
Залогът за ЦСКА е шампионската титла
Бойкотът очевидно продължава
Отчитаме грешките, които допуснахме, заяви Ганчев-младши
Ударили са го право в сърцето
Разследването срещу бизнесмена започна преди 10 години
Собственикът на ЦСКА София говори пред клубния сайт на "червените"
От ЦСКА публикуваха кратко видео със собственика на клуба
Пощаден е единствено Христо Стоичков
Там се помещава техническото ръководство на "армейците".
Това е условието за трансфер
Рано тази сутрин акционерите на "червените" обявиха, че старши треньор на клуба вече е Стойчо Младенов