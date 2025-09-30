Станка Златева изригна! Бясна атака срещу Гриша Ганчев

Председателят на БФ Борба Станка Златева даде доста любопитно интервю пред БНТ.

"Всички знаете, че аз съм привърженик на ГЕРБ, в Сливен помагам от години. Винаги политиката трябва да помага на спорта. Ако няма подкрепата на политиката и държавата…Но, няма как да се намесват в решения. Има Управителен съвет, който взима решения във всичко. Благодаря, че Кирил Вътев е до мен и аз съм спокойна, че има разумни хора", каза Златева.

"След бойкота на определени състезатели, които отказаха да са на подготовка с националните отбори и да спазват правилата на федерацията. Аз го помолих Даниел Александров да влезе и да помогне за Световното първенство. Той е запален по борбата, тренира допълнително с млади състезатели, за да поддържа форма.

Така се стигна до завръщането му в състава. Имах разговор с Йоан Димитров, не поиска да поеме отговорност и да води битка. Може би не му достигна смелост да се пребори с Даниел Александров. Даниел даде максимума от себе си", добави тя.

"Атаките идват от едни определени хора, те на Общото събрание си тръгнаха, целият тогавашен състав на федерацията казаха, че няма да работят повече с федерацията. С тези хора сме сядали на една маса в миналото. Защо сега си тръгнаха и сега се правят на обидени и изгонени? Никой не ги е гонил. Беше предложено съставът да остане същия. Те не искаха.

Гриша Ганчев? Всичко идва оттам. Постоянни нападки. Сослан Фарниев изказва мнение в чужда държава. Къде са му успехите? Щом е голям треньор да го видим в Русия. Не си заслужава да го коментирам", заяви Златева.

"Кранчето е спряно за много хора. Разсипия е било навсякъде, като гледам какви пари са се харчили, на човек може да му стане лошо. Кирил Милов? Още в началото на европейското първенство му звъннах, той излъга, че не съм го чувала, това са постановки. Заедно със Стоян Добрев са поканени. Имат официални покани. Те търсят интригата. Целта, която чувам, е психически да не мога да издържа и да се откажа", завърши Станка Златева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com