Най-сетне добра новина за Гришо

Най-после добри новини за Григор Димитров! Първата ракета на България прогресира с една позиция в световната ранглиста на ATP и вече заема 42-о място.

34-годишният хасковлия има актив от 1105 точки, въпреки че отпадна още в първия кръг на турнира от сериите ATP 500 в Далас през миналата седмица.

Сред българските тенисисти най-голямо изкачване записа Динко Динев, който напредна с пет позиции и вече е на 716-о място.

На върха в световната ранглиста остава шампионът от Australian Open Карлос Алкарас с 13 650 точки. Втори е Яник Синер с 10 300, а трети остава Новак Джокович с 5280 точки.

