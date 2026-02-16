Спорт

Най-сетне добра новина за Гришо

Напоследък на Димитров не му върви

Снимка: БГНЕС
16 фев 26 | 16:14
Най-после добри новини за Григор Димитров! Първата ракета на България прогресира с една позиция в световната ранглиста на ATP и вече заема 42-о място.

34-годишният хасковлия има актив от 1105 точки, въпреки че отпадна още в първия кръг на турнира от сериите ATP 500 в Далас през миналата седмица.

Сред българските тенисисти най-голямо изкачване записа Динко Динев, който напредна с пет позиции и вече е на 716-о място.

На върха в световната ранглиста остава шампионът от Australian Open Карлос Алкарас с 13 650 точки. Втори е Яник Синер с 10 300, а трети остава Новак Джокович с 5280 точки.

