Голямо признание за Насар, но двама са над него

Румънският плувец Давид Попович е победител в 52-рото издание на анкетата на БТА "Спортист на Балканите" за 2025 година. Тройката попълиха сръбският баскетболист Никола Йокич от Сърбия и тежкоатлетът Карлос Насар, който беше удостоен със специалния приз на БТА за български спортист на Балканите.

В традиционното допитване участваха националните агенции на страните от региона - БТА (България), АНА-МПА (Гърция), АДЖЕРПРЕС (Румъния), Анадолска Агенция (Турция), ТАНЮГ (Сърбия), МИНА (Черна гора), МИА (Република Северна Македония), ХИНА (Хърватия), ФЕНА (Босна и Херцеговина), КНА (Кипър), АТА (Албания) и КосоваПрес (Косово).

Попович, който стана световен шампион на 100 и 200 метра свободен стил, получи 70 точки и заслужи наградата за втори път след 2022 година.

На второ място с 46 точки се нареди Йокич, който направи нов силен сезон в Националната баскетболна асоциация с екипа на Денвър, подобрявайки няколко рекорда в лигата.

Българският състезател по вдигане на тежести Насар получи 41 точки, след като за поредна година направи отличен сезон. Той спечели световната титла в категория до 94 килограма със световен рекорд в изтласкването, както и европейската титла при 96-килограмоните със световни рекорди в изтласкването и в двубоя.

Общо 47 спортисти получиха гласове в анкетата през тази година, като от българите извън топ 10 останаха баскетболистът Александър Везенков, който раздели 11-ото място с 20 точки, състезателката по художествена гимнастика с общо девет медала от Световното и от Европейското първенство Стилияна Николова и европейският шампион в зала на скок дължина Божидар Саръбоюков, които разделиха 20-ата позиция с по 12 точки, европейският шампион по вдигане на тежести в категория до 55 килограма Ангел Русев, който раздели 26-ото място с 8 точки и световният шампион по сноуборд Тервел Замфиров, който се нареди 33-и с 6 точки.

Крайно класиране в анкетата на БТА "Спортист на Балканите" за 2025 година:

Давид Попович (Румъния) - плуване - 70 Никола Йокич (Сърбия) - баскетбол - 46 Карлос Насар (България) - вдигане на тежести - 41 Янис Адетокунбо (Гърция) - баскетбол - 39 Зринка Лютич (Хърватия) - алпийски ски - 35 Емануил Каралис (Гърция) - лека атлетика - 33 Алперен Шенгюн (Турция) - баскетбол - 30 Дистрия Красничи (Косово) - джудо - 24 Александър Николов (България) - волейбол - 23 Стефанос Дускос (Гърция) - гребане - 22

