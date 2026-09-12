Селото с най-зловещо име на Балканите. Векове наред е било българско
Животът в него тече на значително по-бавни оборти
Следете всички новини, анализи и коментари за Балкани. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Животът в него тече на значително по-бавни оборти
Вечерта идат бури
Циклон ще сложи край на стабилното и горещо време в част от региона
Украинският президент пристигна в страна, традиционно близка до Москва, и започна разговори със сръбския си колега
Жълт код е обявен за днес в 22 области на страната
Ниските водни нива вече създават затруднения за корабоплаването в редица европейски държави
Млад австралиец обяви независима държава върху спорна територия между Сърбия и Хърватия
Зързенският манастир впечатлява с история и невероятна гледка
Министър Ива Петрова представи напредъка по газовите и електроенергийните връзки и развитието на възобновяемата енергия по време на форума на The Econ...
Достъпните цени за настаняване, храна и други туристически услуги привличат много туристи
Още от древността растението е било обвито в легенди и мистичност
Петър Янков предупреди туристите да бъдат внимателни при преходи във високите части на планините
Гостоприемството на местното население също е особено забележително
Похвалиха ни, че сме батерията на Европа
Прилики и разлики
Идва и македонския външен министър Тимчо Муцунски
Йотова се надява на спокоен сезон без нови инциденти
Започват преговорите с 6 държави
Той акцентира върху необходимостта устойчивостта да се изгражда чрез три взаимосвързани компонента
Тя ще се проведе от 2 до 4 юни в Солун, Гърция