Енергийният министър: България вече е ключов фактор за сигурността в региона

България се утвърждава като ключов енергиен център в Югоизточна Европа благодарение на развитието на стратегическата си инфраструктура, регионалното сътрудничество и инвестициите във възобновяеми енергийни източници. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова по време на 30-ото издание на Годишната правителствена кръгла маса на The Economist в Атина.

„Сътрудничеството между нашите държави гарантира енергийна и икономическа сигурност, устойчивост и стабилност на целия регион“, подчерта министър Петрова.

По думите ѝ идеите за регионално партньорство вече се превръщат в реални проекти, които укрепват енергийната независимост на Балканите и Източното Средиземноморие.

Сред основните акценти беше развитието на Вертикалния газов коридор. Министърът съобщи, че първият завършен участък Кулата – Кресна вече е въведен в експлоатация и ще позволи увеличаване на доставките на природен газ от Гърция през България към Северна Европа.

Очаква се до края на годината да бъде завършена и газовата връзка Рупча – Ветрино с Румъния.

Петрова представи и развитието на възобновяемата енергия у нас. България вече разполага със 7 гигавата инсталирани соларни мощности, подкрепени от 4 гигавата батерии за съхранение на електроенергия, като паралелно се развиват и нови помпено-акумулиращи водноелектрически централи.

„Тези инвестиции превръщат България във виртуален енергиен център, способен да използва своята инфраструктура и свързаност в полза на устойчивостта на целия регион“, заяви тя.

В дискусията участваха още министрите на енергетиката на Гърция, Кипър и Молдова, които се обединиха около позицията, че енергийната сигурност вече е неразривно свързана както с националната сигурност, така и с икономическата стабилност.

По време на визитата си в Атина министър Петрова проведе и двустранна среща с молдовския министър на енергетиката Дорин Джунгиету, с когото обсъди развитието на сътрудничеството, ситуацията на енергийните пазари и мерките за защита на домакинствата и бизнеса от високите цени на енергията.

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