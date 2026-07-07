Жега в парламента! Ключово решение за заплати и пенсии

Бюджетната комисия в Народното събрание ще разгледа днес на първо четене трите ключови финансови законопроекта за 2026 г. – държавния бюджет, бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Това ще бъде първото обсъждане на редовен държавен бюджет, след като България стана част от еврозоната. До момента страната функционираше с удължителен закон за бюджета.

Проектът предвижда дефицит по консолидираната фискална програма в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Заложените приходи, помощи и дарения възлизат на 49,6 млрд. евро, а разходите – на 56,8 млрд. евро. В документа не е предвидено автоматично увеличение на възнагражденията в публичния сектор.

В бюджета на Държавното обществено осигуряване са планирани 13,503 млрд. евро за пенсии и добавки. Предвижда се минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да нарасне от 322,37 евро на 347,51 евро. За новоотпуснатите пенсии след 1 юли 2026 г. вече няма да се изплаща т.нар. ковид добавка.

Промени се предвиждат и при осигуровките. От 1 август минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се ще стане 620,20 евро, а максималният осигурителен доход за всички осигурени ще се увеличи до 2300 евро. Заложено е и повишаване на минималните осигурителни прагове в част от икономическите дейности.

Сред най-дискутираните предложения е и въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители и служителите в съдебната власт. От 1 август осигурителната тежест ще се разпределя в съотношение 80:20 между работодателя и служителя, а от 1 януари 2027 г. – 60:40, както е при останалите работещи.

Проектът на бюджета на НЗОК предвижда приходи и трансфери в размер на 5,25 млрд. евро, а общите разходи – 5,256 млрд. евро. Средствата на здравната каса се увеличават с 412,3 млн. евро, или с 8,5% спрямо бюджета за 2025 година.

След разглеждането в бюджетната комисия законопроектите трябва да влязат за обсъждане и гласуване в пленарната зала.

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