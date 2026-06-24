Радев хвърли бюджета в битка: Дефицитът над 3%, но доходи няма да се режат

Премиерът Румен Радев превърна проекта за държавния бюджет за 2026 г. в директен политически сблъсък за наследството на предишните управления. Той потвърди, че заложеният дефицит ще бъде над 3% от БВП, но отхвърли сценарий за рязко свиване на разходите, което според него би задушило икономиката и би оставило общините с недовършени обекти.

Финансовият министър Гълъб Донев трябва да представи публично основните параметри на бюджета днес в 16 ч., след което документът да бъде публикуван от ведомството му. Темата идва на фона на вече обявените оценки, че без мерки дефицитът може да стигне около 7,4% от БВП, или над 8,5 млрд. евро.

Дефицитът става фронтова линия

„Всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, сега имат претенции да направим бюджет с дефицит от 3%. А защо не и под 3%? Защо не и 2% без нов дълг? Разбира се, че може“, заяви Радев. Според него обаче подобна операция би била счетоводно удобна, но икономически опасна.

Премиерът очерта разделителната линия - кабинетът няма да прави бюджет само за да изглежда добре в таблиците. „Няма да оставим българската икономика да се задушава, защото именно тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Няма да оставим и българските общини с разкопани улици и незавършени проекти“, каза той.

Доходите няма да бъдат понижени

Радев беше категоричен, че кабинетът не планира намаляване на доходите на работещите. „Няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите“, подчерта министър-председателят.

Изключение ще има само за ограничен кръг хора в управлението на държавни предприятия, бордове и контролни органи. Там правителството готви реално намаляване на възнагражденията, въвеждане на тавани и редуциране на броя на членовете в част от управителните и контролните структури.

Където законът позволява, ще бъдат премахвани и одитни комитети. Така кабинетът се опитва да покаже, че бюджетната дисциплина няма да започне от масовия служител, а от върха на държавните структури, в които през годините се натрупаха високи възнаграждения и спорна ефективност.

Администрацията няма да бъде чистена на сляпо

Премиерът отхвърли и призивите за масови съкращения в държавната администрация. „Питам всички, които днес настояват за тотално орязване на администрацията - сега ли установихте, че тя е прекалено голяма? Защото тя растеше именно по време на вашето управление“, заяви той.

Радев беше категоричен, че масови уволнения и чистки без анализ няма да има. По думите му държавата разчита именно на тази администрация да движи важните процеси, а рязкото разрушаване на капацитет би било риск за институциите.

В същото време кабинетът подготвя поетапна оптимизация на персонала, включително за служители, които вече са придобили право на пенсия. „Това ще бъдат управляеми процеси, които ще се случват постепенно. Целта ни е да изградим ефективна администрация, която да предоставя бързи и качествени публични услуги“, заяви Радев.

Рекорден ръст на разходите без икономика зад него

Според премиера най-големият проблем не е само числото на дефицита, а философията, по която са правени бюджетите през последните години. „Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената в последните парламенти философия на бюджетиране, която се изразяваше в стремеж към рекорден ръст на разходите“, каза той.

Радев обвини предишните управления в политика на непрекъснато харчене без достатъчна икономическа основа. По думите му е имало „предизборно повишаване на доходи без връзка с производителността“, безразборно теглене на дългове за социални разходи и „откровен грабеж“.

Той посочи още авансово изземване на бъдещи данъци, декапитализация на държавни дружества и поемане на неосигурени финансови ангажименти. Подобна критика вече беше развита и от финансовия министър Донев, който свърза риска от висок дефицит със завишени разходи за заплати, социални плащания и компенсации без устойчиви източници за финансиране.

Общините и инфраструктурата остават под напрежение

Специално място в атаката на Радев заемат общинските проекти и инфраструктурните програми. Според него част от разходите са били отлагани и прехвърляни към следващи бюджетни периоди, което е създало нов натиск върху публичните финанси.

Точно тук кабинетът ще трябва да намери най-трудния баланс. Ако разходите се режат рязко, ударът ще се види в общините, строителните обекти и местната инфраструктура. Ако обаче всички поети ангажименти продължат без ревизия, дефицитът ще остане политическа бомба в бюджета.

Радев предупреди и за финансово необезпечени проекти по Плана за възстановяване и устойчивост. По думите му държавата наследява обществени поръчки със съмнителен обществен ефект и със сериозен корупционен привкус, както и липса на достатъчни усилия за инвестиции, производителност и по-добър бизнес климат.

Европейският натиск засилва политическия риск

Бюджетният спор вече не е само вътрешнополитически. Европейската комисия препоръча започване на процедура по свръхдефицит срещу България, а премиерът Радев определи това като оценка за предишни управления, които според него са поддържали 3% дефицит чрез бюджетни „гимнастики“.

Финансовият министър Донев по-рано заяви, че намаляването на дефицита от 7,4% до 3% е възможно, но зависи от мерките в бюджетния закон. Това означава, че политическият сблъсък тепърва ще се пренесе в парламента, където всяка група ще трябва да избира между по-нисък дефицит, по-високи разходи, дълг, съкращения или отказ от част от обещанията.

Самолети, съюзници и отделен дипломатически сигнал

Извън бюджетната тема Радев коментира и американските самолети-цистерни на летище „Васил Левски“-София. Той заяви, че България е в регулярен диалог със САЩ и че машините ще напуснат летището до края на месеца.

Премиерът подчерта, че САЩ остават стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в енергетиката, високите технологии, изкуствения интелект и икономиката. В края на май правителството одобри удължаване на престоя на американските самолети до 30 юни, като това беше свързано с до 15 военни самолета, оборудване и до 500 души персонал.

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