Европа трупа рекорден дълг, а сметката става все по-висока
Германия и страните от еврозоната ще вземат огромни суми от пазарите, а лихвите по заемите вече вървят нагоре
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Германия и страните от еврозоната ще вземат огромни суми от пазарите, а лихвите по заемите вече вървят нагоре
"Стъпваме на здрава основа и въвеждаме правила за финансова дисциплина“, заяви премиерът
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