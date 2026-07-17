Радев с важно обещание за бюджета. Касае пенсиите

Правителството е уверено, че ще успее да намали бюджетния дефицит, без да се стига до орязване на пенсии, социални разходи или задушаване на икономиката. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Народното събрание.

По думите му Бюджет 2026 показва реалното състояние на държавните финанси и поставя основите на по-строга финансова дисциплина.

„Най-важното е, че Бюджет 2026 изкарва цялата истина за финансите на държавата. Стъпваме на здрава основа и въвеждаме правила за финансова дисциплина“, заяви премиерът.

Без орязване на пенсии и социални разходи

Министър-председателят увери, че кабинетът ще продължи политиката за ограничаване на дефицита, но без това да се отразява негативно на гражданите.

„Със съответната финансова дисциплина и затягане на разходите, без да задушаваме икономиката, без да ощетяваме работещите, без да намаляваме социалните разходи и без да замразяваме пенсиите, ще продължим да свиваме дефицита“, посочи той.

Той отхвърли твърденията, че разходите са замразени.

По думите му средствата за хората с увреждания са увеличени, пенсиите са нараснали със 7,8%, а заплатите – с 5%.

Стари задължения натоварват бюджета

Премиерът обясни, че основната причина за по-високия дефицит са натрупани плащания от предходни години.

„Когато говорим за капиталови разходи, това са стари плащания, които сега трябва да изчистим“, каза той.

По думите му част от тези задължения ще продължат да се изплащат и през 2027 година.

Отрече договорка с Европейската комисия

Министър-председателят категорично отхвърли твърденията за неофициални срещи между представители на Европейската комисия и българското правителство с цел страната да избегне процедура за свръхдефицит срещу ангажимент за ограничаване на дефицита до 3%.

„Няма такива срещи“, заяви той.

Коментар за Пламен Тончев

По повод номинацията на Пламен Тончев за председател на ДАНС премиерът заяви, че по време на неговото управление на службата са станали публично известни данни за предполагаемо неправомерно изразходване на средства, свързани със строителството на магистрали.

Според него Тончев е подал оставката си, защото не е допуснал службата да бъде използвана като политически инструмент.

Той допълни още, че не му е известно срещу Пламен Тончев или неговия син да се водят разследвания.