Радев с важно обещание за бюджета. Касае пенсиите
"Стъпваме на здрава основа и въвеждаме правила за финансова дисциплина“, заяви премиерът
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"Стъпваме на здрава основа и въвеждаме правила за финансова дисциплина“, заяви премиерът
"Впечатлена съм и поздравявам кмета и общината за бюджетната дисцпилина, нареждаща Стара Загора сред малкото градове на континента без финансови задъл...
Актуализацията на бюджета беше неизбежна, политиците действат късогледо Напълно нормално беше служебното правителство на Георги Близнашки да предложи...