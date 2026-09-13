6,5 млрд. евро за пенсии за 6 месеца: Ето колко получава средният пенсионер у нас
НОИ вече превежда обезщетения и по Revolut
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НОИ вече превежда обезщетения и по Revolut
"Стъпваме на здрава основа и въвеждаме правила за финансова дисциплина“, заяви премиерът
Коледните добавки не бива да се пренебрегват като жест на държавата
От финансова гледна точка е възможно да се направи 3% дефицит в бюджета
Страната ни ще получи най-малко 500 млн. евро заради енергийната криза
България е една от малкото страни в ЕС, които са намалили разходите за социална защита през 2011 г. като дял от БВП, сочат данните на Евростат. Става...