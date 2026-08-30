Конгресът на ГЕРБ: 10 изненади, най-голямата поднесе Делян Добрев

10 изненади белязаха конгреса на ГЕРБ, който се проведе днес. На него Делян Добрев призова партията да излезе със собствен кандидат за президентските избори, а Бойко Борисов подготви ГЕРБ за решението да не участва във вота с думите: „ГЕРБ не е олимпийски комитет, да участваме (на изборите за президент - б.р.), защото трябва. Ще участваме там, където можем да станем първи, а не да ходим на балотаж“.

1. Изненадваща оставка от Пловдив

Делегатите приеха решението на бившия депутат Делян Добрев да напусне ръководния орган. От поста си изненадващо се оттегли и бившият заместник-кмет на Пловдив Владимир Темелков. Събранието попълни три места, след като старозагорският кмет Живко Тодоров също напусна комисията още през пролетта. На трите позиции бяха избрани Димитър Вучев, Стоян Петков и Радостин Танев. Вучев е областен координатор на партията за София. Петков ръководи структурата във Варна. Двамата бяха предложени от Деница Сачева. Танев оглавява организацията в Стара Загора и влезе в ръководството след писмено предложение от Живко Тодоров.

2. Делегатите наполовина по-малко

Първата изненада дойде още с обявяването на делегатите. В залата трябваше да се явят избраните 713 представители на структурите в страната. Но в София се събраха една 427. Все пак събранието се проведе, защото те са повече от половината.

3. Добрев бръкна в раната

Голямата изненада поднесе Делян Добрев, който взе думата първи и зададе тона на събранието.

Искам да кажа съвсем ясно, че не напускам, не си тръгвам, не отивам някъде другаде, аз оставам, каза Добрев, предизвиквайки бурните овации на залата. Той обясни, че трябва да излезе от изпълнителната комисия, защото законът не му позволява да прави бизнес, ако е в партийно ръководство. Но това не означава, че съм се променил, не ви изоставям и не си тръгвам, категоричен бе Добрев. Той веднага бръкна в раната, поставяйки на масата най-болезнения за ГЕРБ въпрос – президентските избори.

"Според мен ние трябва да си имаме кандидат. Защото ако Гюров е тоя - десният, обединяващ кандидат, аз се обзалагам, че няма нито един човек в ГЕРБ, който да гласува него. Насила няма да накараме никого в ГЕРБ да гласува за него.

Гюров е топ манекен, инфлуенсър, който си пуска клипове в ТикТок, как се бръсне в кабинета си. Хората, които гласуват за нас са или работещи или пенсионери, които цял живот са работели. Никой от тях не се е бръснал в кабинета си и не се е снимал как го прави", каза Добрев.

Този човек няма биографията да бъде президент. Не е изградил кариера, която да води дотам да бъде президент, обясни още Делян Добрев.

Иво Мирчев по три път на ден се отрича от нас. Ама, ти кой си да се отричаш от нас?! Кой е Иво Мирчев да ни дава оценка. Ако имам медия, няма да ги отразявам, посочи бившият депутат. И прогнозира: 200-250 000 гласа максимум за Гюров.

Кметът на Бургас Димитър Николов, Томислав Довчев и Росен Желязков са фаворитите ми за президент, каза Добрев и уточни, че не прави номинация. Но смятам, че един от тримата трябва да поеме отговорност, ще направи поне двоен резултат на Гюров, допълни острието на ГЕРБ.

Подготовката за Евровизия не зависи от това колко миди ще изпече чичо Митко. Той има достатъчно добри екипи, кампанията е преди голямата подготовка за Евровизия, показа фаворита си за надпреварата за „Дондуков“ 2 Добрев.

4. Сачева жегна Добрев

Деница Сачева представи кандидатурите на Димитър Вучев, областен координатор на София и на Стоян Петков, областен координатор на Варна за членове на изпълнителната комисия на ГЕРБ, но не пропусна да жегне Делян Добрев. Благодари му за работата, заяви, че остават приятели, но не пропусна да каже, че той е човекът, който вдига напрежението

5. Томислав Дончев: Не се молете за провала на Радев

Не се молете за провала на Радев, два пъти повтори Томислав Дончев на ГЕРБерите. И заяви: „Това ще означава провал за България. Второ - нашият успех няма да дойде от техния провал, а когато убедим българите че сме по-добри, че имаме по-добрите решения и сме по-добрата алтернатива“.

Дончев отговори със закачка на предизвикателството, отправено от Делян Добрев. Много съм млад за тази работа – следващия път, заяви вторият човек в ГЕРБ, който за първи път не казва категорично НЕ на номинацията си за висок пост.

Основната причина за състоянието на ГЕРБ в момента е участието в противоестествени коалиции, обясни Дончев и заяви, че това носи огромни щети. Но ние успяхме да си свършим работата – завършихме европейската интеграция на България. Само посредственият политик работи за комфорта в днешния ден. Най-трудно в политиката е да правиш правилните неща, каза Дончев.

Първата ни задача сега е да си изпълняваме съвестно ангажиментите си на опозиция - да посочваме всяка грешка, всяко неправилно действие, да се опитваме да налагаме наш дневен ред. И това се случва. Наши идеи влизат в закони на управляващите, коментира още Дончев. Голямата битка е да си върнем доверието на хората, които изгубихме заради тежките политически решения, които трябваше да вземем.

Най-важната ни задача е да нарисуваме, да композираме, да представим алтернатива на управляващите, това е държавническа задача, допълни той. И поръча на ГЕРБ: „Да бъдем себе си“

6. Борисов: Йотова е силният кандидат

Бойко Борисов показа, че се е засегнал от думите на Добрев. Делян Добрев показа, че с нищо не се променил, пак си е тук, и каквото може да разбърка ще го разбърка. Томислав бе малко тъжен, заяви Борисов, но след неодобрението от залата се поправи: „Е, добре, да кажем сериозен“.

ГЕРБ не е олимпийски комитет, да участваме (на изборите за президент - б.р.), защото трябва. Ще участваме там, където можем да станем първи, а не да ходим на балотаж, отговори Борисов на Добрев. И допълни: „Приемам предложенията ти, те са правилни“.

Но ние имаме изключително силен кандидат – г-жа Йотова. Тя надигра всички политици когато отиде в „Панорама“ и обяви самостоятелно кандидатурата си с инициативен кандидат. Тогава си казах г-жа Йотова много е надраснала останалата политическа класа. Принуди Прогресивна България да се залепи за нея, без да има шанс, заяви Борисов.

Гюров не е партийна кандидатура. Всъщност партийни кандидати имаме само на няколко малки партии, които искат да използват ефира, каза Борисов.

7. Невидимата ръка

Борисов изненада всички като разкри кой е бил до него от първия ден. Така той отговори на Цветан Цветанов, който заяви, че ГЕРБ се стопява със 150 000 души и ще бъде трета-четвърта сила. Досега Цветанов винаги бе сочен от Борисов за неговата бивша дясна ръка. Сега стана ясно, че всъщност е имало невидима такава.

Когато тръгнах да правя ГЕРБ само Мирослав Боршош беше с мен и една секретарка Ива, която носеше кафетата – не съм я чувал от години, каза Борисов. Така създадох ГЕРБ – лично аз, всеки един от вас ми е помогнал и добавил. А хората ми повярваха, защото бях най-добирят полицай, това са фактите, заяви Борисов.

8. Знаковите кметове на ГЕРБ липсваха

Знаковите кметове на ГЕРБ Димитър Николов – на Бургас, Живко Тодоров – на Стара Загора, Калин Каменов – на Враца, не бяха в залата. Стана ясно, че Живко Тодоров лично предлага дясната си ръка Радостин Танев за изпълнителната комисия, но отсъствието на кмета направи впечатление.

9. Младите напред

Димитър Вучев представи младежката академия „Новите умове“, като извади на трибуната над 30 души. Тук са бъдещите общински съветници, кметове, министри, каза новият член на изпълнителната комисия. А Борисов обяви, че те са +новите и опитните, ведрата и необременена смяна", която ще се изкачи по йерархичната стълбица на ГЕРБ. До края на годината всяка неделя той щял да обикаля страната, за да подготвя младите.

10. Следващият конгрес

Борисов даде знак, че е готов да отстъпи нови позиции на младите в ГЕРБ. Сега трябва да обясним на хората какво е било какво, какво ще правим и с кои хора ще го правим. На следващия конгрес все по-малко ще говорим и аз, и Томислав, ще говорят младите. Но Георг Георгиев, Гаджев и Жечо също не са остарели, очерта кръга на новите остриета на ГЕРБ Борисов. А за Добрев заяви: „Трябва някой да ни дразни, иначе солта от мероприятието няма да я има“.