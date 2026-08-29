Борисов в патова ситуация. Отчаяна прегръдка с Асен Василев и Ивайло Мирчев

В българската политика понякога най-важното решение е онова, което една партия не взема. Максимата важи с пълна сила за ГЕРБ, пред която стои пълното неизвестно с кого и как ще участва в изборите.

Сол в раната на Борисов сипа проф. Светослав Малинов, който бе в Бургас по покана на Дончо Златев, лидер на местната структура на ДСБ.

Още в началото Малинов направи важно уточнение: прогнозите му са лични и не представляват позиция на партия или коалиция. Но именно от тази дистанция думите му прозвучаха много любопитно.

Според него ГЕРБ няма да издигне собствен кандидат за президент. А това може да осигури бърза писта на десния кандидат към балотажа. В неговата прогноза този кандидат си има име: Андрей Гюров. А до него - Георги Кандев.

Борисов с призив към ПП-ДБ

Случайно или не, по същото време днес Борисов даде 10 дни срок на ПП-ДБ, за да отговорят ще издигнат ли заедно общ десен кандидат, който да излезе срещу лявата вълна зад Илияна Йотова. Новото разтваряне на Борисовата прегръдка говори, че той е готов без пазарлък да приеме Гюров и Кандев, стига да се прекачи на либералната лодка на ПП-ДБ. Прозвуча, сякаш корабът на ГЕРБ потъва и това е единственият спасителен вариант, въпреки изричните клетви на Промяната и Демократична България, че не искат ГЕРБ.

Истината е, че Борисов винаги е назовавал кандидата за президент в последния момент. И никога името не е предизвиквало особена радост в електората му. Но никога досега в ГЕРБ не е миришело на страх, че когото и да извадят на преден план в битката за президент, партията няма да се предстви подобаващо и че прогнозите на социолозите за резултат около 11-те процента може да се сбъдне.

Тази невиждана плахост предизвика дори сарказма на Цветан Цветанов, който призова Борисов да се кандидатира за президент, за да види истинското състояние на ГЕРБ, която според бившата дясна ръка на Борисов, се стопила с над 150 000 и на изборите ще катастрофират до трета-четвърта позиция.

Ако целта на Цветанов е била да унижи лидера на ГЕРБ, той я постигна. Борисов днес подскочи като ужилен при споменаването на името на бившия шеф на МВР и се оправда, че е бил три пъти премиер след спечелени избори, и два пъти кмет.

Първи имена за кандидат на ГЕРБ

Ден преди големия си форум, ГЕРБ говори за миналото много повече отколкото за бъдещето.

Дори първите хипотези за самостоятелен кандидат на ГЕРБ – Йорданка Фандъкова или Томислав Дончев, също са имена от добрите славни времена, които днес Борисов носталгично си припомняше. Единият договаряше европейските пари за метрото, като вицепремиер, другият отговаряше за построяването му, като кмет. И двамата обаче едва ли могат да привлекат нови гласове за партията. Много по-вероятно е да последват съдбата на Цецка Цачева, която остана в историята не като шеф на парламента, а като големият провал на Борисов срещу Радев.

Днес Борисов обеща, че ще преформатира партията, но проблемът е, че докато загряват младите за политическия терен, резервната скамейка на ветераните бързо-бързо се изпразва. Затова остава горчивото усещане, че извън Димитър Николов, който "не може да участва във вота, защото за Евровизия се иска политическа неутралност", Борисов, който винаги се е хвалил, че е ненадминат в белота, май остана без силни козове и в патова ситуация.

Ако издигне собствен кандидат, вероятността драматично да изгуби битката за президент, е огромна. Ако вдигне белия флаг и подкрепи Гюров, означава нова сглобка с ПП-ДБ, но в слаба позиция.

Доскоро всички казваха, че която партия се е докоснала до ГЕРБ, все е изгоряла – и Реформаторският блок, и Патриотите, и БСП. За първи път обаче ситуацията е различна. Отчаяната прегръдка с ПП-ДБ може да донесе невиждани пламъци в ГЕРБ.