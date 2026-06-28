ГЕРБ завря! Борисов говори за управление, структурите - за обновление

ГЕРБ ври и кипи. Лидерът Борисов говори за управление и правителство в сянка, а структурите - за обновление. Борисов твърди, че е спокоен за бъдещето на партията, но знакови фигури твърдят, че ГЕРБ е на кръстопът и трябва да си отговори на Хамлетовския въпрос ще бъде или не.

Днес Бойко Борисов проведе поредната си среща с млади гербери в рамките на т.нар. Академия "Новите умове". Този път срещата бе в Кюстендил. В партията обаче се питат защо лидерът й не се среща със структурите, а само с младежките организации, които не му задават остри въпроси за състоянието на партията.

Абсолютно съм спокоен за бъдещето на ГЕРБ, защото съвсем нови и нови хора идват в партията. ГЕРБ в момента гради алтернативно правителство, за да имат избор хората, заяви Бойко Борисов пред младите в Кюстендил.

"В момента ГЕРБ гради партия, за да може, когато дойде време ние да управляваме, нашите министри да не се оправдават", заяви лидерът на ГЕРБ. "Ние искаме да градим, да строим, да образоваме, но това може да се случи само когато има стабилна обстановка и гражданско общество", каза още той.

Ние от ГЕРБ не сме по протестите. В момента партиите не са готови за нови избори, има критични моменти, бюджетът е един от тях. Аз бих изтеглил бюджета, както направих през декември, посочи Борисов.

В същото време една от знаковите фигури на ГЕРБ - бившият евродепутат Асим Адемов постави остри въпроси за състоянието на партията.

ГЕРБ е на кръстопът и трябва да отговори на Хамлетовския въпрос - да бъде или да не бъде! - написа Адемов във Фейсбук.

ГЕРБ или ще намери пътя към себе си, или ще поеме по път, който ще удави в болка хиляди верни членове и симпатизанти на партията! - продължи политикът и допълни: "Аз и разбира се, хиляди членове и симпатизанти на партията, искаме ГЕРБ да намери пътя към себе си, а това, според мен, означава няколко неща:

- ГЕРБ да бъде отново познатата, одобрявана партия с дясна, консервативна, антикомунистическа идеология.

- за да възвърне водещата си позиция е абсолютно наложително кадрово обновяване в партията. Това означава да се извеждат на преден план и нови лица, експерти, които не са обременени със скандали около себе си назад във времето и също така партията да се обърне към партийни авторитети, които са забравени или изолирани, но все още са безспорни авторитети в регионите си. Такива ги има навсякъде из регионите".

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