ГЕРБ завря! Борисов говори за управление, структурите - за обновление
Правим правителство в сянка, обяви лидерът на партията
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Правим правителство в сянка, обяви лидерът на партията
Асим Адемов с гневен коментар
Асим Адемов си остана у дома под доброволна карантина
Те са победители в конкурса „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“
Евродепутатът Асим Адемов организира конкурс за мултимедийна презентация по повод Деня на народните будители
Областна администрация - Благоевград бе удостоена с награда за най-иновативна за 2015 година на Годишния национален конкурс. Надпреварата „Най-добра о...
Приветствам усилията на българското правителство за защитата на границата. Това заяви холандският посланик Том ван Оорсхот на среща в Благоевград със...
Благоевград. Премиерът Бойко Борисов освободи двамата заместници на новия областен управител на Благоевград Бисер Михайлов и назначи нови на техните м...
Банско. Кандидатите за евродепутати от ГЕРБ Мария Габриел, Андрей Новаков и Асим Адемов посетиха община Банско. Предизборната кампания на партията в г...
Рибново. Кандидатът за евродепутат от ПП ГЕРБ Асим Адемов и областният координатор на партията и народен представител Даниела Савеклиева откриха младе...