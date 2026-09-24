Новата мода в кухнята смесва плочки, форми и цветове

След години, в които едноцветните правоъгълни плочки бяха почти задължителен избор за кухненски гръб, тенденциите започват да се обръщат. Все повече дизайнери и собственици на жилища търсят цвят, текстура и индивидуалност, а пачуърк композициите от различни плочки се превръщат в един от най-видимите начини това да се постигне.

Новият подход позволява да се комбинират различни цветове, покрития, форми и мотиви, така че кухнята да изглежда по-жива и създадена специално за конкретния дом. Тенденцията е част от по-широкото отдръпване от строгия минимализъм и стерилните пространства към интериори, които изглеждат по-лични и обитавани.

Според доклада „Тенденции в кухнята за 2026 г.“ на Националната асоциация за кухни и бани 68% от дизайнерите смятат, че кухненските гръбчета все по-често се превръщат в силен декоративен акцент. Собствениците търсят необичайни текстури, материали и цветове, вместо просто неутрален фон зад плота.

„Виждаме голяма промяна към много по-личен и изразителен дизайн, а пачуърк гръбчето се вписва идеално в това“, обяснява експертът по дизайн на плочки Джейми Чапъл. Според нея комбинацията от различни размери, форми, цветове и покрития позволява да се създаде кухня, която трудно може да бъде повторена едно към едно в друг дом.

Дизайнерът Дженифър Хоумайър също вижда умора от дългогодишното господство на еднаквите бели плочки. По думите й хората все по-често търсят визуална топлина и характер, но без кухнята да изглежда претрупана.

Разнообразие, но без хаос

Най-важното при пачуърк гръбчето е да се намери балансът между различните елементи. Успешният резултат не идва от случайното смесване на всичко, което изглежда интересно.

Хоумайър препоръчва ограничена и контролирана цветова палитра - например меки кремави тонове, приглушени исторически цветове или фини геометрични мотиви. Така различните плочки могат да изглеждат разнообразно, но все пак да бъдат част от една обща композиция.

Сред любимите й материали са плочките тип зелиж. Те имат леко неравни ръбове и различия в цвета и повърхността, което им придава усещане за ръчна изработка и естествена несъвършеност.

Чапъл съветва да се внимава и с мащаба на шарките. Ако прекалено много силни мотиви се конкурират едновременно, резултатът може да бъде натоварващ. По-добре е няколко по-смели графични плочки да бъдат комбинирани с едноцветни, текстурирани или по-дискретни варианти.

Така се получава ритъм и разнообразие, без гръбчето да се превръща във визуален хаос.

Подредете всичко предварително

Един от най-практичните съвети е плочките първо да бъдат наредени на пода, преди да започне монтажът върху стената. Това позволява да се види цялата композиция и да се направят корекции, преди лепилото да направи промените трудни или невъзможни.

„Не мога достатъчно да подчертая колко е важно първо да направите сухо подреждане. Трябва да видите точно как цветовете и формите взаимодействат помежду си, преди да бъдат поставени на стената“, казва Чапъл.

Тя препоръчва отделните плочки да се местят, докато разпределението на цветовете и мотивите започне да изглежда равномерно и естествено.

Материалът също има значение

За зона, която ежедневно е изложена на мазнини, вода и пръски от готвене, практичността остава толкова важна, колкото и визията.

Хоумайър предпочита високотемпературно изпечен порцелан или глазирана керамика пред порести и неглазирани циментови плочки. Причината е проста - те са по-устойчиви на петна и значително по-лесни за поддръжка.

Тя препоръчва и качествена фугираща смес, устойчива на петна, която да бъде максимално близка като цвят до самите плочки. Така погледът остава върху шарките, а не върху фугите, а почистването също е по-лесно.

Чапъл от своя страна посочва керамичните и стъклените плочки като добър избор за пачуърк композиции. Те са издръжливи, почистват се сравнително лесно с топла вода и мек препарат и позволяват голямо разнообразие от цветове и ефекти.

При фугите и тя съветва да се залага на неутрален тон, който да обедини различните елементи.