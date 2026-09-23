Код червено за силна магнитна буря! Цял ден мъка

През следващото денонощие се очаква повишена слънчева активност, която може да засегне геомагнитното поле на Земята. През този период някои хора могат да изпитат умора, главоболие или стрес.

На 24 септември се очаква слънчева активност с K-индекс 5,3 (червено ниво), което съответства на силни магнитни бури, способни да повлияят на човешкото здраве.

За да се предпазим максимално от силните ефекти на геомагнитните смущения, лекарите препоръчват няколко неща.

На първо място е добре да намалите приема на силно кафе, енергийни напитки и алкохол, като ги замените с повече вода или билков чай по време на период на повишена слънчева активност. Наред с това се препоръчва да избягвате претоварването на стомаха с мазни и пикантни храни. Наспете се добре, намалете тежката физическа активност и излезте на лека разходка на свеж въздух.