Три силни слънчеви изригвания! Чака ли ни кошмарна магнитна буря

Според Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания на Руската академия на науките, активен регион, разположен в центъра на слънчевия диск, неочаквано е станал по-активен.

През първите часове на деня са регистрирани три силни слънчеви изригвания от клас M, вариращи от M1.7 до M1.9. Съобщава се, че от началото на август до момента са се случили само четири подобни събития.

Засега не е регистрирано въздействие на настоящата слънчева активност върху Земята под формата на геомагнитна буря. Експертите обаче подчертават, че рисковете за Земята остават високи през последните месеци.

Учените отбелязват, че мощните слънчеви изригвания могат да бъдат придружени от изхвърляне на плазма. Ако тези плазмени облаци достигнат Земята, те могат да предизвикат геомагнитна буря.

Слънчевите изригвания се класифицират според тяхната сила в класове A, B, C, M и X. Изригванията от клас M се считат за силни събития, докато тези от клас X са от най-високата категория.