Лоша слава преследва Меган Маркъл!

Меган Маркъл е срещала сериозни трудности при наемането на обслужващ персонал за имението си в Монтесито, Калифорния, твърди източник пред Page Six. Според публикацията част от местните икономки отказвали да работят за херцогинята на Съсекс заради предполагаемото ѝ "снобско" поведение по време на интервютата за работа.

Източникът твърди, че 45-годишната Меган Маркъл лично разговаряла с кандидатите, но понякога се държала високомерно и рязко. Според същия човек сред домашния персонал в престижния калифорнийски район постепенно се разпространила негативна репутация за семейство Съсекс. Представители на Маркъл и съпруга ѝ принц Хари не са коментирали твърденията.

Твърденията идват след няколко промени в професионалния екип на двойката през последните месеци. През 2025 г. четирима служители напуснаха структурите около Меган Маркъл и принц Хари, сред които заместник-пресаташето им в Лос Анджелис Кайл Булия и британският им комуникационен представител Чарли Гипсън. Напусканията бяха представени като част от преструктуриране и назначаване на нови съветници.

По време на периода си като работещ член на британското кралско семейство Меган Маркъл беше обект и на обвинения в тормоз над служители в двореца. Бъкингамският дворец започна вътрешна проверка, чиито пълни резултати не бяха публикувани. Самата Маркъл категорично отрече обвиненията.

Херцогът и херцогинята на Съсекс живеят в Монтесито от 2020 г., след като се отказаха от ролята си на старши работещи членове на кралското семейство. Районът е известен с високата концентрация на знаменитости, сред които Опра Уинфри и актьорът Роб Лоу.

Сега семейството се подготвя за нов етап. Принц Хари и Меган Маркъл ще прекарат продължителен период във Великобритания заедно с децата си, принц Арчи и принцеса Лилибет. Говорител на двойката потвърди, че престоят не означава окончателно напускане на Калифорния и че домът им в Монтесито ще остане основна част от живота и бизнес дейността им.

7-годишният Арчи и 5-годишната Лилибет се очаква да започнат училище във Великобритания през септември. Семейството ще живее в частна, некралска резиденция и няма да се завърне към официалните задължения на монархията.

Завръщането идва шест години след т.нар. „Megxit“, когато принц Хари и Меган Маркъл се преместиха първо в Канада, а след това в Калифорния. Двамата ще останат частни лица и неработещи членове на кралското семейство, докато продължават собствените си медийни, благотворителни и бизнес проекти.