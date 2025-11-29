Мегън Маркъл пак се издъни с протокола

Меган Маркъл отново привлече вниманието на медиите, този път с начина, по който посреща гостите си. Тя посрещна журналистка на Harper's Bazaar в къщата си в Ню Йорк и сподели подробности за семейния си живот с принц Хари и техните две деца.

Кейтлин Гринидж от списанието пише, че при посещението си в дома на Меган в Ню Йорк, икономът я е въвел вътре с думите: "Меган, херцогиня на Съсекс". Това се случило, въпреки че в стаята са били само двете.

Според кралския коментатор Ричард Фицуилямс традицията е гостът да бъде представен на кралската особа, а не обратното. По тази причина практиката на Меган се смята за отклонение от установените правила. Въпреки това, Фицуилямс отбелязва, че титлата ѝ е използвана коректно.

През 2018 г. кралица Елизабет Втора даде на принц Хари и Меган Маркъл титлите херцог и херцогиня на Съсекс. След оттеглянето им от кралските задължения през 2020 г. те запазиха тези титли, но вече не могат да бъдат наричани "Нейно/Негово кралско височество".

Преди няколко месеца Меган отново напомни за настоящото си име. В епизода от нейното шоу в Netflix With Love, Meghan, тя поправи актрисата Минди Калинг, която я нарече "Меган Маркъл". С усмивка херцогинята отвърна: "Знаеш ли, вече съм Съсекс".

През август 2025 г. в интервю за The Circuit съпругата на принц Хари отново подчерта, че сега законното ѝ име е "Меган, херцогиня на Съсекс". "Съсекс за нас е фамилното име, което споделяме с децата си", пояснява тя, цитирана от Hello.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com