Нова мистерия около Околчица! Изскочи загадъчен предмет

Нови детайли около района край връх Околчица във Врачанския Балкан пораждат допълнителни въпроси след откриването на кемпер с три тела на 8 февруари, пише bulnews.bg.

Мястото се намира на около 7 км от отбивката за връх Вола. Пътят е силно компрометиран – кал, сняг и прекъсвания на стария римски път правят преминаването изключително трудно.

Поляната, където е бил паркиран кемперът, е обградена от възвишения и има стратегическа видимост от няколко точки.

На около километър преди самата поляна е поставен дървен кръст върху стара метална тръба.

Според свидетелски показания той се е появил след откриването на кемпера. Около него храстите са подкастрени, а основата – внимателно подравнена.

Директорът на Регионалния исторически музей – Враца Георги Ганецовски е изразил мнение, че символът има характеристики, които напомнят на нетрадиционна религиозна символика.

Това поражда редица въпроси, сред които: "Кой е поставил кръста?", "Има ли връзка с трагедията?" и "Дали е просто мемориален знак или нещо повече?"

Към момента няма официална информация, която да свързва символа с престъплението.

На по-малко от 2 км от поляната има трудно забележима отбивка, която води до малка хижа в закътана долина. Сградата е изградена преди десетилетия от местен жител. Днес тя се използва от ловна дружинка и разполага с печки на дърва, вода от каптаж и базово осветление с акумулатор.

По информация от местни жители хижата се посещава основно в неделя. Няма публични данни, които да свързват мястото с разследването.

Разследването по случая продължава. Няма официално потвърждение за връзка между кръста, хижата и престъплението.

Районът остава труднодостъпен и с ограничена комуникация, а всички допълнителни интерпретации към този етап са хипотетични.

