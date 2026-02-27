Възраждане побесня: Този човек няма да се яви на парламентарен контрол!

„Служебният министър-председател Андрей Гюров отказва да поеме отговорност и да отговори на въпроса каква е стратегията и политиката на неговото правителство за справяне с качеството и загубите на водата.“ С тези думи зам.-председателят на парламентарната група на „Възраждане“ Петър Петров атакува премиера в кулоарите на парламента. По думите му Гюров е отказал да се яви на парламентарен контрол и да даде отговор по темата за безводието.

Петров заяви, че още миналата седмица е отправил първото си питане към новото служебно правителство именно за стратегията по отношение на водната криза и загубите по ВиК мрежата. Очаквал е премиерът да се яви и да отговори, но вместо това е внесено писмо до председателя на Народното събрание, в което Гюров посочва, че въпросът не бил от неговия ресор и следвало да бъде отправен към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Според депутата това е бягство от отговорност, тъй като в питането са очертани проблеми, засягащи седем министерства, а техен ръководител е именно министър-председателят.

Петров припомни, че още през септември, когато „Възраждане“ е била в регионите и е очертала безводието като най-голям проблем, тогавашното правителство е създало Национален борд за водите. По думите му този борд е приключил „безславно“, въпреки че е трябвало да заседава два пъти месечно и да представя ежемесечни доклади в парламента.

Той посочи, че още тогава е задал въпрос защо бордът не работи и как ще се реши проблемът с безводието, но не е получил отговор и не са последвали действия.

„Предупреждавам ви, че този човек няма да се яви нито днес на парламентарен контрол, нито в следващите седмици, защото счита, че не трябва да отговаря на въпроси и питания от народни представители“, заяви Петров.

Той добави, че според Гюров проблемът с водите и загубите по мрежата не бил в неговия ресор, но прогнозира, че премиерът ще се появи при символични събития. „Първият човек, който ще се яви да се снима и да обяснява колко голяма заслуга имало неговото правителство за решаване на проблемите с безводието, ще бъде Гюров“, каза депутатът, като допълни, че „Възраждане“ също ще присъства и ще зададе въпросите си.

