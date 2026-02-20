Огън по служебния кабинет от Възраждане!

„Няма министър, който да не ме притеснява. Най-фрапантният случай е на Стоил Цицелков.“ С тези думи лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов атакува служебния кабинет в кулоарите на парламента. Той заяви, че заместник министър-председателят за честни избори трябва незабавно да подаде оставка.

Костадинов определи правителството като „сглобка между Радев, Доган, ГЕРБ и ПП-ДБ“ и обвини управляващите, че в състава му има „ярко изразени политически лидери“. Като пример той посочи земеделския министър Иван Христанов, за когото подчерта, че е председател на партия. Според него кабинетът не се ползва с обществено доверие.

На въпрос дали са необходими оставки, Костадинов отговори категорично: „Да, разбира се.“ Той обаче постави и по-широк въпрос – защо изобщо се е стигнало до назначаването на това служебно правителство.

Лидерът на „Възраждане“ заяви, че президентът разполага с правомощия да не назначи служебен кабинет. „Има ли някой, който да мисли, че Йотова и Радев, който реално е редил кабинета, не са проверили хората един по един?“, попита той.

По-рано през деня в ефира на бТВ президентът Илияна Йотова обяви, че ако ѝ бъде отправено предложение, ще подпише незабавно указ за освобождаването на Цицелков. Поводът е информацията, че той е бил задържан веднъж за употреба на марихуана и втори път за шофиране с 1,2 промила алкохол.

