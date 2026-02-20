Гюров прие оставката на Цицелков. "Лично го избрах"

Премиерът Андрей Гюров прие оставката на вицепремиера по честни избори Стоил Цицелĸов. Вицето депозира документа тази сутрин и обяви мотивите си на брифинг Министерския съвет.

Това стана след огромния скандал, който гръмна около Цицелков. ИНТ разкри, че той е три пъти задържан - два пъти за притежание на марихуана и веднъж за шофиране в нетрезво състояние, за което има и присъда.

„От два дни срещу мен тече масирана атака – тази атака не е лична, аз съм просто удобна мишена. Това е атака срещу кабинета „Гюров“ и срещу основната му мисия – стабилизиране на обстановката в страната и честни избори“, посочи Цицелĸов, цитиран от пресслужбата на МС. Той беше категоричен, че тази атака е на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят.

„Изваждат се приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие и се задействат проверки с очевидна политическа цел. Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент“, категоричен беше Цицелков и добави, че ще защити правата си по съдебен ред.

Лично избрах Цицелков, беше правилният човек за този пост, каза по-късно Гюров на брифинг в министерски съвет.

Нямам съдебен регистър, за да знам какво е правил, но се доверих, че всеки влиза в това правителство с чиста съвест., каза още Гюров и допълни: Днес поемам отговорност.

На въпроса не е ли редно и той да подаде оставка, Гюров не отговори. Подмина и въпроса дали знае как изглеждат 55 грама марихуана и според него това за лична употреба ли е или за продажба.

