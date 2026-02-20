Пускат ли Брендо? Съдът с ключово решение

По искане на началника на Софийския затвор съдът решава дали да освободи предсрочно на осъдения за наркотрафик Евелин Банев-Брендо. Мотивите са: изтърпяно повече от половината наказание и данни за поправяне на осъдения.

След като делото стана известно, началникът на затвора Борислав Чорбански беше временно отстранен от поста си с решение на бившия министър на правосъдието Георги Георгиев.

Банев се предаде сам преди две години след 6-годишно издирване. Той е осъден на 10 години и половина затвор по всички дела срещу него, които бяха водени в България, Италия и Румъния.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com