Банев се предаде сам преди две години след 6-годишно издирване
Тази сутрин издирваният се появи с адвоката си на входа на Софийския централен затвор
Предполагаше се, че Банев не е бил у нас и затова не е имало предварителна подготовка
Банев има поставена окончателна присъда от Върховния съд през 2018 г.
59-годишният Банев бе придружаван от адв. Петър Зафиров
Банев изчезна малко след като получи 6 години затвор за пране на пари