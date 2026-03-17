Голяма радост гласят за пенсионерите за години напред

Парламентарната комисия по труда и социалната политика даде зелена светлина на първо четене на законопроект за промени в Закона за социалното подпомагане, който предвижда въвеждането на нов тип социална помощ, изплащана два пъти годишно – преди Великден и Коледа. Предложението, внесено от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители на 12 март, беше прието с 13 гласа „за“ и без нито един „против“ или „въздържал се“.

Председателят на комисията Деница Сачева подчерта, че досегашната практика с празничните добавки е създавала напрежение и политически спорове. По думите й от 2022 г. досега са изплатени общо 543 млн. лева за великденски и коледни помощи, но разпределението им често е било неефективно и обект на различни интерпретации. Именно затова новият модел цели по-фокусирано и справедливо насочване на средствата към нуждаещите се.

Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов също изрази подкрепа за законопроекта, като уточни, че той няма да може да бъде приложен още за предстоящия Великден, но има реален шанс да влезе в сила за коледните празници. По думите му новият механизъм ще намали напрежението около разпределението на помощите и ще въведе по-ясни правила. Той допълни, че се предвижда по-висока подкрепа за най-уязвимите групи, докато хората с доходи между линията на бедност и минималната работна заплата ще получават по-малки суми.

В хода на заседанието Цветан Предов от „Има такъв народ“ заяви, че ще подкрепи законопроекта, което очертава широка парламентарна подкрепа за предложението. В същото време от „Продължаваме промяната-Демократична България“ поставиха въпрос за забавени социални инициативи. Венко Сабрутев посочи, че внесени още през септември 2025 г. промени в Закона за семейни помощи за деца все още не са разгледани от комисията.

В отговор Сачева обясни, че причината за забавянето е липсата на становища от Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика, което блокира придвижването на проекта. Заседанието се проведе в присъствието на заместник-министъра на труда и социалната политика Румяна Петкова, както и на експерти от ведомството и представители на КНСБ, което подчерта значението на темата за широк кръг от институции и социални партньори.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com