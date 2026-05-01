Ани Цолова проговори. Какво й донесе Чернобил

Журналистката Анна Цолова сподели във Фейсбук как аварията в Чернобил е оказала влияние лично на нейното здраве. На 26 април се навършват 40 години от най-голямата ядрена авария в историята.

Цолова разказа как липсата на информация я е изложила на голям риск като дете и как семейството ѝ години наред е изпитвало вина за това.

Ето какво написа тя:

„И вие сте чернобилче, г-жо Цолова?“

Тези думи чух преди 20 години. Изрече ги един от лекарите, които видяха ехографската ми снимка и ми съобщиха, че трябва да се оперира щитовидната ми жлеза.

После същият човек започна да ми обяснява как моето поколение е „поразено“ от лъжата на тогавашната социалистическа власт да не каже на българите какво се е случило.

И добави нещо такова: „Явно Вашите родители не са били от важните тогава – тези, които са знаели и са направили всичко възможно да предпазят себе си и децата си.“

На 26 април 1986 година съм била на 11 години. Дни по-късно (когато радиационният облак е над България) сме били на село, при дядо ми и баба ми. През годините майка ми и баща ми често ми казваха колко съжаляват, че в деня на дъжда са ми позволили да ям мерудия и киселец от двора. Как да са знаели какво правят?

Големият облак минава над Швеция. Правителството там веднага съобщава на хората как да се предпазят. Над България преминава периферията на радиационния облак, но страната ни е най-силно поразена. Заради желанието и решението на Тодор Живков да угоди на СССР и властта в Русия. Заради заповедта: „Ще си мълчим.“

Авторитаризъм и диктатура. Днес различни политици „продават“ това като нещо хубаво.

Нормализирането на култа към личността, корупцията и лъжата станаха норма и се страхувам, че историята ни вече е пренаписана. Всички плащаме цената на дезинформацията и пропагандата.

Иначе аз съм добре. И съм благодарна на лекарите, в чиито ръце бях преди 20 години.“

