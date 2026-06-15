Дара изля студен душ върху критиците

Поп звездата Дара продължава да гази наред, доказвайки, че успехите ѝ отдавна са преминали границите на България. След като донесе историческата първа победа за страната ни на „Евровизия“ с тоталния хит „Bangaranga“, гласовитата варненка отбеляза пореден международен връх. Този път триумфът ѝ е на модната сцена, превръщайки я в лице на мащабна ексклузивна фотосесия.

Модно признание от световна величина

Повод за гордост стана сътрудничеството на певицата с легендарната испанка Агата Руис де ла Прада (Agatha Ruiz de la Prada). Световноизвестната дизайнерка лично избра и изпрати два от най-емблематичните си и ценни тоалети от висшата мода – концептуалните рокли „True Star“ и „True Love“, специално за ексклузивната корица на Дара за списание ELLE.

С това си участие изпълнителката за пореден път демонстрира своя харизматичен, смел и авангарден стил, който перфектно пасна на ярката и ексцентрична естетика на испанската модна къща.

Нова вълна от недоволство и бруталният отговор на звездата

Въпреки че Дара буквално пише история за българския шоубизнес, успехите ѝ за пореден път се превърнаха в мишена за дежурните критици в социалните мрежи. След като наскоро представи и новото си парче по време на грандиозното си гостуване на „София Прайд“, вълна от злостни коментари заля нейните профили.

Този път обаче певицата реши да не подминава обидите с мълчание. С типичното си дръзко самочувствие тя публикува стори в Инстаграм, с което буквално помете хейтърите и ги остави без аргументи.

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