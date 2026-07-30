Шок на границата: Турция блокира чуждите коли

Турция въвежда строг граничен контрол, автоматично блокирайки чуждестранни автомобили с неплатени магистрални такси (HGS) и глоби за нарушения. При нередовни задължения бариерите на ГКПП не се вдигат, а глобите могат да нараснат до четири пъти, налагайки онлайн проверка на автомобила преди пътуване, съобщиха медиите в Турция.

Експертите съветват

Експерти съветват българските шофьори да използват официалния портал на KGM за проверка на задължения за магистрални такси и глоби, за да избегнат административни санкции при излизане от Турция. Дори минимални нарушения могат да доведат до забавяне на граничните пунктове, затова се препоръчва своевременно погасяване на всички дължими суми. Повече информация за онлайн проверката е налична в официалните турски държавни портали.