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Правят нова система за 112

Правят нова система за 112

МВР започва изграждането на изцяло нова система за спешни повиквания 112. До няколко месеца проектът ще бъде оповестен, съобщи бТВ, като се позова на...

02 април | 16:15
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