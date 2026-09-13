Скок с багажа на летището в София. Инвестиция за 15 млн. евро вдига капацитета осем пъти
„СОФ Кънект“ въведе една от най-мащабните технологични инвестиции на аерогарата и подготвя още гишета, fast track и нови бизнес и ВИП салони
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„СОФ Кънект“ въведе една от най-мащабните технологични инвестиции на аерогарата и подготвя още гишета, fast track и нови бизнес и ВИП салони
Санкциите скачат до 4 пъти, ако не се платят своевременно
Разработката NESCOD използва химична реакция и слънчева регенерация
Започва дигитално обучение, влизат в сила електронни картони
Новата система ще стартира на 1 април
Германската компания Audi оборудва всъдехода Q7, седана А4 и комбито A4 allroad със система за следене работата на светофарите. Тя ще дебютира в някои...
МВР започва изграждането на изцяло нова система за спешни повиквания 112. До няколко месеца проектът ще бъде оповестен, съобщи бТВ, като се позова на...
До 50% е спаднал делът на товарните превози
Системата ще може да облекчава натовареността на съдиите