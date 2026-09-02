Скок с багажа на летището в София. Инвестиция за 15 млн. евро вдига капацитета осем пъти

Летище „Васил Левски“-София направи сериозна технологична крачка, която ще бъде видима както за авиокомпаниите, така и директно за пътниците. Операторът „СОФ Кънект“ въведе в експлоатация изцяло нова система за обработка на регистрирания багаж на Терминал 2, в която са инвестирани 15 млн. евро. Капацитетът скача осем пъти - от досегашните 400 на 3200 багажа на час. Системата е проектирана така, че да обслужва бъдещото развитие на столичната аерогара при трафик до 20 млн. пътници годишно.

От една стара машина до четири високопроизводителни системи

Мащабът на промяната се вижда най-добре при сравнение със старата инфраструктура. Досегашната система е разчитала на една остаряла машина, докато новото решение включва четири високопроизводителни машини с общо тегло около 7 тона.

Технологичното обновяване трябва да увеличи не само скоростта, но и надеждността при обработката на багажа. За летищния бизнес това е критично важно - всяко забавяне или техническа повреда в тази част от процеса може да се отрази едновременно на авиокомпаниите, наземните оператори, разписанията и хиляди пътници.

„Системата за обработка на багажа е изключително важна за цялостното функциониране на едно летище. С тази инвестиция правим ключова крачка към по-бързи, по-надеждни и по-ефективни операции, като същевременно гарантираме най-високите стандарти за сигурност. Новата система е проектирана не само за днешните потребности, но и за бъдещето на летище „Васил Левски“-София и осигуряването на капацитета от 20 милиона пътници годишно“, заяви главният изпълнителен директор на „СОФ Кънект“ Хесус Кабайеро.

52 гишета и нов начин да предадем багажа

Промяната ще бъде най-осезаема за пътуващите още в зоната за регистрация. Новата система разполага с 52 гишета, шест карусела - един дълъг, четири по-малки и една паралелна линия - както и със специална линия за извънгабаритен багаж.

Освен класическото чекиране инфраструктурата позволява и self-bag drop. При предварително чекиране пътникът може сам да предаде регистрирания си багаж през предназначено за това гише, без да преминава през целия стандартен процес с оператор. Запазва се и възможността за асистирано обслужване от служители на авиокомпаниите.

Така една и съща система може да обслужва различни модели на работа според конкретния превозвач и предпочитанията на пътниците. „Това е много важна стъпка към модернизацията на летище „Васил Левски“-София. Не става въпрос само за увеличаване на капацитета, но и за по-висока сигурност, оперативна надеждност и по-добро обслужване на пътниците“, подчерта Кабайеро.

Всеки багаж преминава през четири нива на сигурност

Зад по-бързата обработка стои и значително по-сложна система за проверка. Новата инфраструктура включва три системи за откриване на експлозиви на американската технологична компания Leidos. Всяка от тях може да обработва до 1200 багажа на час.

Критичната част е изградена с тройно резервиране, така че при технически проблем работата да не зависи от един-единствен компонент. Добавени са и Dual View X-ray системи за вторичен скрининг, които дават допълнителни възможности за откриване и идентифициране на потенциални заплахи.

Общо регистрираният багаж преминава през четири нива на сигурност преди натоварването му на самолета.

Френска технология управлява движението на куфарите

Основният изпълнител по проекта е френската Alstef Group, която отговаря за доставката, монтажа, интеграцията и поддръжката на новата система. Компанията има над 60 години опит в автоматизираните летищни системи и работи на множество пазари по света.

Инвестицията не се изчерпва с конвейерите и сканиращите машини. Изградена е изцяло нова оперативна IT мрежа, внедрени са решения за киберсигурност и системи за наблюдение на производителността и техническото състояние на оборудването.

Добавени са и високоефективни електродвигатели от клас IE4 и енергоспестяващо управление на конвейерите - важен елемент при система, която работи продължително и трябва да обработва хиляди багажи на час.

Какво означава инвестицията за пътника

За човек, който тръгва на път, най-важният резултат е по-прост - повече капацитет, повече възможности за регистрация на багаж и по-надеждна система зад гишетата.

Осемкратното увеличение от 400 на 3200 багажа на час дава значително по-голям резерв при натоварени периоди и пикови часове. Self-bag drop добавя още една възможност за пътниците, които предпочитат сами да извършат част от процедурите след онлайн чекиране.

За авиокомпаниите и наземните оператори новата инфраструктура означава по-голяма производителност и повече възможности за контрол върху обработката на багажа.

Проектът е реализиран при рекорден трафик

Изграждането е започнало през 2022 г., като една от трудностите е била новата инфраструктура да бъде въведена без да се прекъсва нормалната работа на летището.

Проектът е изпълняван паралелно с обслужването на пътниците, включително при рекордните нива на трафик през летния сезон.

„Това е пример как работата заедно ни подготвя за това, което предстои - новия Терминал 3“, заяви Кабайеро.

Именно бъдещият Терминал 3 е една от причините сегашната инвестиция да бъде проектирана с далеч по-голям капацитет от досегашния. Амбицията на „СОФ Кънект“ е летище София да разполага с инфраструктура, способна да обслужва до 20 млн. пътници годишно.

След багажа идват fast track и нови салони

Модернизацията на Терминал 2 няма да приключи с новата багажна система. „СОФ Кънект“ подготвя въвеждането на още една зона с гишета за регистрация, както и нов контролно-пропускателен пункт за сигурност.

Планирани са още fast track за по-бързо преминаване на определени категории пътници, както и нови бизнес и ВИП салони.

Това поставя инвестицията от 15 млн. евро в по-голямата програма за преобразяване на столичната аерогара - от обновяването на съществуващия Терминал 2 до подготовката за бъдещия Терминал 3.

На официалното откриване на системата присъстваха Хесус Кабайеро, кметът на район „Слатина“ Георги Илиев, главният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ Анелия Маринова (на снимката), посланикът на Франция в България Мари Дюмулен, както и представители на институциите, бизнеса и авиационния сектор.