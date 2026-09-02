Турски фирми спират да возят контейнери в Черно море. Опасно много атаки

Двата най-големи турски превозвача на контейнери – „Аккон Лайнс“ (Akkon Lines) и „Аркас Лайн“ (Arkas Line), преустановяват курсовете си към всички руски пристанища заради зачестилите случаи на атаки срещу търговски кораби в Черно море, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“, позовавайки се на сведения от турския корабен сектор.

Според съобщение, разпространено до клиентите на „Аккон“ на 27 август, компанията официално прекратява курсовете си до всички руски пристанища, като всички товари, които вече са изпратени, ще бъдат върнати обратно към местата, от които са тръгнали. В съобщението се посочва, че причината за решението е нарастващият риск за екипажите, корабите и товарите, предизвикан от ескалацията на напрежението в Черно море и зачестилите удари срещу търговски кораби там.

Въпреки че за момента няма официално съобщение за въвеждане на подобна мярка от страна на „Аркас“, сведения от турския корабен сектор сочат, че компанията също е преустановила курсовете си към Русия.

В края на миналата седмица турското министерство на външните работи привика посланика на Украйна в Анкара заради удари срещу два турски кораба в близост до руското черноморско пристанище Туапсе. В същото време турският външен министър Хакан Фидан обяви, че Турция работи по ново споразумение с Русия и Украйна, подобно на споразумението за пренос на зърно по Черно море, което трите страни постигнаха през юли 2022 г. и от което година по-късно Русия се оттегли.