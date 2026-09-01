Ердоган с важна покана към Алиев

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган покани азербайджанския си колега Илхам Алиев на срещата на върха COP31, която ще се проведе в Анталия.

Поканата е отправена по време на срещата между двамата лидери в Бишкек, където Ердоган е за участие в 26-ата среща на върха на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), пише ТРТ Хабер.

Ердоган и Алиев са обсъдили двустранните отношения, както и регионалните и глобалните развития.

Турският президент е подчертал значението на сътрудничеството между Анкара и Баку в ключови сфери като енергетиката, инфраструктурата и транспорта.

По думите му настоящата обстановка в региона показва още по-ясно колко важни са предприетите от двете страни стъпки за партньорство.

Ердоган е заявил, че отношенията между Турция и Азербайджан трябва да продължат да се задълбочават във всички области в духа на принципа „две държави, една нация“.

Ердоган: Турция ще продължи да подкрепя мира

В разговора е била обсъдена и ситуацията между Азербайджан и Армения.

Ердоган е подчертал, че Турция ще продължи да допринася за мирния процес между двете страни. Според него постигането на мир ще бъде „живителна глътка въздух за региона“.

Междувременно в Бишкек започна срещата на върха на ШОС. Ердоган ще направи изказване пред участниците във форума.

В рамките на визитата си турският президент се очаква да проведе срещи и с редица държавни и правителствени ръководители.