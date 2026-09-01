Изплъзнали се от ръката й: Майка изгуби двете си деца при трагедията с ферибота

„Не ме пускай!“ – това били думите на 12-годишната Мирай към майка ѝ Айтен Биджер, докато фериботът, с който семейството пътувало от Северен Кипър към Турция, се преобърнал.

Мирай и шестгодишният ѝ брат Мехмет Асaф са сред 20-те души, които все още са в неизвестност след потъването на плавателния съд край северното крайбрежие на Кипър в неделя. При трагедията загинаха осем души.

Айтен и съпругът ѝ Хайри са оцелели. Сега двамата чакат на пристанището новини за децата си, докато спасителните екипи продължават издирването.

„Тя казваше: „Не ме пускай“. И аз не я пуснах. Кълна се, не я пуснах“, разказа Айтен пред журналисти през сълзи.

В хаоса след преобръщането върху жената паднал куфар и я принудил да изпусне дъщеря си. Тя успяла да хване крака на Мирай, но обувките на детето били покрити с машинно масло от преобърналия се кораб.

„Навсякъде беше хлъзгаво. Като масло. Тя се изплъзна от ръката ми“, спомня си майката.

Семейството се връщало в Турция след почивка на средиземноморския остров.

„Не можахме да направим нищо. Загубихме децата си“, каза бащата Хайри Биджер. „Две от трите ми деца ги няма. Оставихме ги. Оставяме ги на този остров, докато си тръгваме.“

Фериботът потъва за минути

На борда на плавателния съд е имало 259 пътници и осем членове на екипажа.

В момента 19 пътници се лекуват в болници в Северен Кипър.

Осемте членове на екипажа, включително капитанът, както и още един мъж, са били официално арестувани в понеделник. Те ще останат в ареста за три дни, а за няколко други лица са издадени заповеди за задържане.

Частният ферибот е отплавал от популярния курорт Кирения около 12:30 часа местно време с курс към турския град Ташуджу.

Пътуването е трябвало да се състои още в събота, но е било отложено заради силните бури, връхлетели острова. В неделя морето все още е било бурно.

Според очевидци катамаранът рязко се наклонил, преди да се удари силно във водата. При удара предната част на плавателния съд вероятно се е разцепила.

Премиерът на самопровъзгласилата се Севернокипърска турска република Юнал Юстел заяви, че корабът е бил ударен от две вълни.

Докато капитанът се опитвал да овладее ситуацията след първата, последвала втора вълна и плавателният съд започнал да поема вода.

Корабът лежи на 514 метра дълбочина

Фериботът вече е напълно потънал и се намира на 514 метра под морската повърхност.

По водата все още има разпръснати отломки. Сред тях са черен куфар на колела и голям метален лист, който изглежда се е откъснал от корпуса.

Властите се опитват да извадят черната кутия на кораба, за да установят какво точно е довело до трагедията.

Във вторник от Турция се очаква да пристигне кораб, който да се включи в издирването, съобщи президентът на Севернокипърската турска република Туфан Ерхюрман.

В Северен Кипър е обявен и тридневен национален траур.

Фериботът е бил високоскоростен плавателен съд „Фило Джет“, дълъг 40 метра и широк 10 метра. По данни на Marine Traffic е плавал под турски флаг.

Компанията оператор Filo Denizcilik заяви, че е „дълбоко натъжена от трагичния инцидент“.

Северната част на Кипър се контролира от самопровъзгласилата се Севернокипърска турска република, която е призната единствено от Турция. Островът е разделен от 1974 г.