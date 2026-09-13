Изплъзнали се от ръката й: Майка изгуби двете си деца при трагедията с ферибота
12-годишната Мирай и 6-годишният Мехмет Асaф са сред изчезналите след потъването на кораба
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12-годишната Мирай и 6-годишният Мехмет Асaф са сред изчезналите след потъването на кораба
При пожар в местна дискотека загинаха 59 души, предимно деца и младежи
Погребението на бившия премиер на Италия Силвио Берлускони е днес
Почитат жертвите от разрушителното земетресение в град Петриня
Ден на национален траур в Ирак. Над 150 души загинаха след като камион, пълен с експлозиви бе взривен на оживена улица в Багдад. Броят на жертвите рас...
Белгия обяви три дни на национален траур заради терористичните атаки в Брюксел от тази сутрин. Новината бе съобщена от министърът на вътрешните работи...
Нашенци искат да ходят по ул. "Борис Трайковски" в София Улица на името на президента (1990-1997) д-р Желю Желев да има в Скопие, поискаха група бълг...
София. 3 октомври, петък, е обявен за ден на национален траур за жертвите от взрива в предприятието за производство на боеприпаси край село Горни Лом,...
Куала Лумпур. Ден на национален траур в Малайзия. Тази сутрин там пристигнаха тленните останки на загиналите при самолетната катастрофа в Източна Укра...
Ден на национален траур в Ливан. Властите взеха това решение след вчерашните бомбени нападения пред две сунитски джамии, при които загинаха 42 души. Т...
София. 5 август е ден на национален траур в памет на загиналите миньори в рудник "Ораново". Флаговете на държавните институции са спуснати наполовина,...
София. Правителството обяви 5 август 2013 г. за ден на национален траур във връзка с трагичната гибел на българските граждани, загинали в мина „Оранов...
Белград. 10 април в Сърбия е ден на траур в памет на 14-те жертви на масовото убийство, извършено във вторник сутринта край Младеновац. Сутринта на 9...