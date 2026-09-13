Всичко за Национален Траур

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Белгия скърби за жертвите

Белгия скърби за жертвите

Белгия обяви три дни на национален траур заради терористичните атаки в Брюксел от тази сутрин. Новината бе съобщена от министърът на вътрешните работи...

22 март | 17:33
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