Нова линия в убийството на Илиян Филипов: МВР проверява версия за поръчка

Разследването на показното убийство на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив продължава по няколко линии, като полицията не изключва и версията, че задържаният Славчо Мегеров е действал по поръчка. Директорът на пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов заяви пред бТВ, че МВР разполага с достатъчно доказателства, за да смята Мегеров за физическия извършител, но тепърва се проверява дали има и други замесени лица. Разследващите изясняват и финансовите отношения между двамата, както и контактите им през последните седмици.

Версията за поръчител остава отворена

„Не се изключва нито една възможна версия. След като вече имаме изградено вътрешно убеждение, че това е физическият извършител, останалите линии остават за работа“, заяви старши комисар Костадинов. Така една от основните задачи пред разследването е да установи дали Мегеров е действал сам и по собствен мотив или зад покушението може да стои друго лице.

Според полицията Филипов и Мегеров са имали финансови отношения в миналото, а последният известен контакт между тях е бил около две седмици преди убийството. Костадинов подчерта, че на този етап не може да се твърди категорично, че именно финансовият спор е единствената причина за престъплението. „Дали това стои в основата и дали единствено това е в основата на извършеното престъпление, мисля, че е още прекалено рано да бъдем категорични. Следват се всички възможности“, каза той.

По данни на МВР бизнесменът не е подавал сигнали за заплахи преди убийството. Това също е част от обстоятелствата, които разследващите анализират, докато проверяват контактите и отношенията му в периода преди покушението.

Камерите поставят Мегеров на мястото

От полицията са категорични, че срещу Славчо Мегеров са събрани множество доказателства. Сред тях са записи от видеокамери, които са приобщени към разследването, както и други материали, предоставени на прокуратурата.

„Събрани са множество по обем и вид доказателства, които бяха облечени в процесуална форма и послужиха на прокуратурата да изгради своето убеждение, че това е физическият извършител на престъплението“, заяви директорът на пловдивската полиция. Мегеров е бил установен като заподозрян само часове след убийството.

Към момента полицията не съобщава дали е намерено оръжието, с което е извършено престъплението. Назначени са множество експертизи, за част от които вече има резултати, но подробности не се оповестяват заради продължаващото разследване.

Разследващите проверяват и важна връзка

От показанията и събраната информация е станало ясно още, че жената, при която Илиян Филипов е отивал преди убийството, е познавала Славчо Мегеров. От полицията отказват да уточнят естеството на отношенията между тях, тъй като тази информация е част от работата по случая.

Към момента няма установен очевидец, който да е присъствал на самото покушение и да е видял момента на изстрела. Полицията продължава да издирва свидетели и да проверява всички лица, които могат да имат информация за движението на Филипов и Мегеров преди престъплението.

МВР уточни и че разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж с качулка не е публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата й предполагаемият физически извършител вече е бил известен на разследващите.

Славчо Мегеров вече е обвинен в предумишлено убийство. Прокуратурата ще поиска от Окръжния съд в Пловдив да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.