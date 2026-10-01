Силни думи за убития Илиян Филипов: Трудът изгради бизнеса му

„Това не се постига, защото някой ти е сложил чадър. Това се постига с много работа.“ С тези думи изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев защити паметта на убития пловдивски бизнесмен Илиян Филипов от появилите се след смъртта му внушения за начина, по който е изградил бизнеса си. Арабаджиев, който го познавал повече от 20 години, описа Филипов като изключително работоспособен човек, визионер и предприемач, способен да следи лично дори най-малките детайли в огромната си транспортна компания.

Знаеше номера на всеки камион и кой го кара

Арабаджиев даде конкретен пример за начина, по който Филипов е управлявал бизнеса си. По думите му дори когато компанията вече разполагала с около 200-250 камиона, собственикът й знаел регистрационните номера на автомобилите, кои шофьори ги управляват и по кои направления пътуват.

„Познавайки го, докато работеше с около 200-250 камиона, той знаеше номерата на всеки автомобил, кой шофьор го кара и къде отива този автомобил. Работеше по 14-16-18 часа. Това не се постига, защото някой ти е сложил чадър. Това се постига с много работа“, заяви Арабаджиев.

Според него именно постоянството, дисциплината и способността да мисли стратегически са позволили на Филипов и екипа му да изградят компания, която работи с големи международни търговски марки. Подобни партньорства, подчерта Арабаджиев, не се печелят с политическа протекция, а с надеждност и доказана репутация.

„Той и партньорът му, и екипът му я изградиха, не защото имат някаква подкрепа, а защото този човек беше визионер“, каза той.

Категорично отхвърли версиите за наркотици

Арабаджиев коментира и появилите се след убийството твърдения и версии за евентуална връзка на Филипов с незаконна дейност, включително с наркотици. Той беше категоричен, че не вярва на подобни твърдения и ги противопостави на репутацията, която бизнесменът е имал сред своите партньори и в деловите среди в Пловдив.

За Арабаджиев е трудно да приеме подобни внушения именно заради начина, по който Филипов е изграждал бизнеса си през годините, отношенията му с големи международни компании и хората, с които е работил.

В същото време той не се ангажира с версии за причините за убийството. Посочи, че Филипов със сигурност е имал конкуренти и хора, които не са го харесвали, но самият той не разполага с информация дали престъплението е свързано с бизнес конфликт, лични отношения или друга причина.

Ходеше без охрана

Особено силен е разказът на Арабаджиев за начина на живот на Филипов. Въпреки големия бизнес и публичните конфликти през годините той не се движел с охрана и не показвал, че се страхува за живота си.

„Той ходеше без охрана. Няколко пъти в седмицата ходеше в гората, карайки колело. Той нямаше такива притеснения“, разказа Арабаджиев.

Той не скри, че през годините около Филипов е имало напрежение и хора, с които отношенията му не са били добри. Самият бизнесмен е правил и публични изказвания, че срещу него може да се подготвя покушение. Въпреки това според Арабаджиев поведението му в ежедневието не е било на човек, който живее постоянно със страх и очаква нападение.

Не познава задържания Славчо Магеров

Арабаджиев заяви още, че не познава 51-годишния Славчо Магеров, задържан във връзка с убийството. По неговите думи този човек не е бил част от близкото обкръжение на Филипов и не фигурира сред сериозните му бизнес партньори, които той познавал.

„Аз познавам сериозните му съдружници. Това са сериозни хора. Той се отнася с тези хора като към брат“, каза Арабаджиев.

Разследването продължава, а мотивите и конкретните обстоятелства около престъплението все още се изясняват. Арабаджиев подчерта, че не разполага с информация, която да му позволява да посочи кой или какво стои зад убийството.

Тежък удар и за Ботев

Смъртта на Илиян Филипов беше приета тежко и във футболния Ботев Пловдив, чийто собственик беше бизнесменът. Старши треньорът Станислав Генчев подчерта отношението му към клуба и амбицията да изгради силен отбор.

„Г-н Филипов правеше всичко за клуба, искаше да изгради силен отбор. Всички в клуба го приемаме много тежко. Но сме длъжни да се справим“, заяви Генчев.

Но най-силното послание за Филипов дойде от човек, който го е наблюдавал отблизо в транспортния бизнес в продължение на повече от две десетилетия. За Йордан Арабаджиев зад мащаба на създаденото от него не стои нечия протекция, а години на огромен личен труд - понякога по 14, 16 и 18 часа на ден.