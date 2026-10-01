Трафикът се сгъсти на две ключови граници. Къде са затрудненията

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за товарни автомобили, съобщава Главна дирекция „Гранична полиция“. Данните са към 6 часа тази сутрин. По останалите основни гранични направления обстановката е спокойна и движението се осъществява нормално.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Временно обаче остават преустановени две фериботни връзки по Дунав заради ниското ниво на реката - Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич. Фериботът при Оряхово не работи от 10 юли, а този при Свищов - от 21 юли.

Нормално е движението и по границата с Гърция. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси с тегло до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ могат да преминават леки автомобили, автобуси и товарни превозни средства.

На граничните пунктове с Република Северна Македония също няма отчетени затруднения, а движението е нормално и по всички преходи със Сърбия. Така основното натоварване към този час остава съсредоточено на двата пункта към Турция - „Капитан Андреево“ и „Лесово“, където най-силен е потокът от тежкотоварни автомобили.