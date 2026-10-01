Рожден ден днес има Ивелина Балчева

Рожден ден днес празнува Ивелина Балчева, известна българска поп и етно-джаз певица, актриса, музикален педагог и музикотерапевт. Родена е на 1 октомври 1964 г. в град Провадия. Музикалният ѝ път започва с участия в оркестъра на младежкия дом в родния ѝ град и формации във Велико Търново.

През 1980 г. печели трета награда на „Младежкия конкурс“ в София. Голяма роля в кариерата ѝ изиграва композиторката Зорница Попова, която ѝ помага да се утвърди сред водещите имена на българската поп сцена. Балчева е позната със специфичния си гласов тембър и изключителни импровизационни способности.

През годините печели десетки престижни отличия, сред които Голямата награда на „Златният Орфей+“ (1995) с песента „По никое време“, както и званието „Певица №1 на България“ за 1994 г. Международните ѝ успехи я отвеждат до фестивали в Русия, Казахстан, Ирландия, Франция и Турция, където получава Гран при в Памуккале и става почетен гражданин на град Денизли.

В творчеството си съчетава поп музика, джаз и обработен български фолклор. Работила е с трио „Родопея“, Огнян Видев и чуждестранни артисти като френския изпълнител Денис Брежан. Освен с музикални албуми, тя участва в редица мюзикъли и театрални спектакли.

Днес празнуват още:

Изабела Рифатова-Драгнева, състезателка по вдигане тежести

Лъчезар Танев, футболен мениджър

Владимир Уручев, политик

Валентина Атанасова, поетеса

Дениса Теохарова, управител на Ресторант "Изток плаза"- гр.Бургас

Д-р Иван Христов, началник отделение по Спешна помощ в УМБАЛ „Софиямед“