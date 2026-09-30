Големи промени за майки и деца през 2027 г.

По-високи семейни помощи, повече пари за майчинство и нови данъчни облекчения за родители се подготвят с бюджета за 2027 г. Предложенията все още не са окончателни, като социалният министър Наталия Ефремова уточни, че разчетите продължават.

450 евро майчинство

Сред основните предложения е увеличаване на обезщетението за отглеждане на дете през втората година. Обсъжда се то да достигне около 450 евро месечно, спрямо сегашните 398,81 евро.

Предвижда се промяна и за майките, които се върнат на работа преди изтичането на отпуска. Вместо сегашните 50% от обезщетението те да получават 75%.

Ефремова посочи, че при осигуряване върху максималния осигурителен доход общото получено за двете години би достигнало около 28 000 евро, или средно приблизително 1000 евро месечно. Това е ориентировъчен разчет, представен от министъра.

Детските стават 30 евро

Правителството обсъжда увеличение и на месечните семейни помощи. За едно дете сумата се предлага да стане 30 евро, а за две деца – 65 евро. Предложенията са част от подготвяния пакет за семейно подпомагане за 2027 г.

За мерките в подкрепа на семействата се предвиждат общо 300 млн. евро, като около 100 млн. евро са за семейно подпомагане, а 200 млн. евро са свързани с данъчни облекчения.

Повече пари при раждане

Предлага се сериозно увеличение и на еднократните помощи при раждане на дете.

За първо дете сумата се предлага да нарасне от 191,74 на 300 евро. При второ дете увеличението е от 460,17 на 720 евро, а при трето – от 230,09 на 360 евро.

Предвижда се увеличение и на еднократната помощ при бременност – с 50 евро, до около 165 евро.

175 евро за учениците

Планира се увеличение и на еднократната помощ за учениците от първи до четвърти и осми клас. Предложението е тя да стане 175 евро, при сегашните 153,39 евро.

Данъчно облекчение за деца

В подготвяния пакет е включено и ново данъчно облекчение за работещи родители. То ще позволява приспадане от годишната данъчна основа на определени разходи за здравни, образователни и спортни дейности на децата.

Предложените максимални размери са:

2000 евро при едно дете;

4000 евро при две деца;

6000 евро при три и повече деца.

Сред допустимите разходи се обсъждат образователни курсове, спорт, танци и други извънкласни дейности.

За разлика от сегашното данъчно облекчение за деца, при новата мярка родителите ще трябва да разполагат с документи, доказващи направените разходи – например фактури или касови бележки.

Решението идва с бюджета

Всички тези параметри все още са на ниво предложения и предстои да бъдат обсъдени в рамките на бюджетната и законодателната процедура. Социалният министър Наталия Ефремова изрично посочи, че окончателните суми могат да се променят до приемането на бюджета за 2027 г.