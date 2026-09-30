Иван Петлешков за убийството на Илиян Филипов: Не използвайте смъртта му за спекулации срещу мен

„Призовавам всички медии и политически фигури да проявят отговорност и да не използват смъртта му (б.р. на бизнесмена Илиян Филипов) за спекулации, включително чрез позоваване на негова публикация отпреди повече от година, насочена срещу мен“.

Този призив отправи във Фейсбук Иван Петлешков във връзка с убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив.

Ето целия пост на Иван Петлешков:

Пред смъртта споровете губят значение. Нека проявим уважение към скръбта на близките.

Изразявам своите дълбоки съболезнования на семейството и близките на Илиян Филипов. Макар да имахме различия и спорове, те губят всякакво значение пред подобна трагедия.

Именно затова призовавам всички медии и политически фигури да проявят отговорност и да не използват смъртта му за спекулации, включително чрез позоваване на негова публикация отпреди повече от година, насочена срещу мен.

Във връзка с тази публикация предприех предвидените от закона действия и заведох дело, за да защитя името си. Преди седмица Районният съд в Пловдив постанови решение, с което осъди за клевета Илиян Филипов. Решението на съда е публично достъпно и всеки може да се запознае с него. Това е обстоятелство, което не бива да бъде премълчавано, когато въпросната публикация отново се използва в публичното пространство.

В този тежък момент не желая да връщам старите спорове. Но няма да допусна името ми да бъде въвличано в спекулации и при необходимост отново ще потърся правата си по законов ред.

Надявам се МВР и прокуратурата да изяснят всички обстоятелства около смъртта на Илиян Филипов, да установят извършителя и да стигнат до всички, които носят отговорност за нея. Семейството му заслужава истина и справедливост, а скръбта им — уважение.



