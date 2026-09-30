Драма. Задържаха кандидат за президент

Доц. Георги Димов, кандидат за президент на Република България, е бил задържан от полицията на връх Шипка, съобщиха от неговия екип.

По информацията, разпространена от представители на Димов, той е бил на място във връзка с действия около Паметника на свободата. Кандидатът се е обявил в защита на монумента и е изразил несъгласие с извършваните ремонтни и реставрационни дейности, предава Евроком.

Според позицията на Димов действията на работниците и реставраторите са недопустими и представляват посегателство върху паметника, който той определя като национална светиня.

Ситуацията е довела до намеса на полицията и задържането на кандидата за президент. Към момента от разпространената информация не става ясно на какво конкретно правно основание е извършено задържането и за какъв срок.

Случаят привлече внимание заради значението на Паметника на свободата на връх Шипка като един от най-важните национални символи на България.

Очаква се компетентните институции да дадат повече информация за обстоятелствата около задържането и действията, извършвани на територията на мемориалния комплекс.